Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы для экс-губернатора Белых

Отмечается, что гособвинитель также запросил для Белых запрет на три года работать на госслужбе. Кроме того, обвинитель настаивает на том, чтобы Белых выплатил штраф в размере 48 млн рублей. В прокуратуре подчеркнули, что в этот срок предлагается зачесть уже отбытую часть наказания по приговору, который был вынесен 1 февраля 2018 года.

Никиту Белых обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотребление ими при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК). При этом экс-глава уже отбывает восьмилетний срок за получение взятки. Второе уголовное дело начали рассматривать в прошлом году, напоминает «Радиоточка НСН».

