Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы для экс-губернатора Белых

Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых за злоупотребления полномочиями. Об этом сообщила прокуратура региона.

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Отмечается, что гособвинитель также запросил для Белых запрет на три года работать на госслужбе. Кроме того, обвинитель настаивает на том, чтобы Белых выплатил штраф в размере 48 млн рублей. В прокуратуре подчеркнули, что в этот срок предлагается зачесть уже отбытую часть наказания по приговору, который был вынесен 1 февраля 2018 года.

Никиту Белых обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотребление ими при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК). При этом экс-глава уже отбывает восьмилетний срок за получение взятки. Второе уголовное дело начали рассматривать в прошлом году, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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