Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы для экс-губернатора Белых
Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых за злоупотребления полномочиями. Об этом сообщила прокуратура региона.
Отмечается, что гособвинитель также запросил для Белых запрет на три года работать на госслужбе. Кроме того, обвинитель настаивает на том, чтобы Белых выплатил штраф в размере 48 млн рублей. В прокуратуре подчеркнули, что в этот срок предлагается зачесть уже отбытую часть наказания по приговору, который был вынесен 1 февраля 2018 года.
Никиту Белых обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотребление ими при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК). При этом экс-глава уже отбывает восьмилетний срок за получение взятки. Второе уголовное дело начали рассматривать в прошлом году, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру «Хезболлы» в Ливане
- Издательство Оксфордского словаря назвало словом года выражение «rizz»
- Минсельхоз опроверг данные о скачке цен на пельмени и колбасу на 20%
- Депутат Милонов заявил, что за доносы на семьи нужно наказывать публично
- Михаила Боярского выписали из больницы
- Чернышенко: В новых регионах активно восстанавливают вузы и научные организации
- Хоккеиста молодёжной сборной Финляндии обвинили в изнасиловании
- Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы для экс-губернатора Белых
- Премьер-министр Чехии признал необходимость сократить помощь Украине
- Матвиенко назвала только две причины для проведения аборта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru