Экс-губернатор Левченко задержан с женой в Иркутске после сына
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко с супругой задержаны сотрудниками силовых структур в региональном центре. Такую информацию распространил политолог Борис Кагарлицкий . Он уточнил, что обвинение супругам Левченко не предъявлено, во всяком случае, пока.
По сведениям Кагарлицкого, представители Следственного комитета встретили Левченко с женой в аэропорту, забрали у них средства связи, после чего повезли на обыск, отмечает «Свободная пресса». СК РФ подтвердил обыски в доме экс-главы региона и опубликовал видео оперативных действий.
Ранее Следственный комитет сообщил о привлечении к уголовной ответственности сына экс-губенатора, депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко по делу о крупном мошенничестве. Как уточняет РИА ФАН, Левченко-младшего этапируют в Москву, где будет решаться вопрос о мере пресечения.
В рамках этого же дела обвинение предъявлено директору компании «Звезда» Олегу Хамуляку, которого следствие считает подельником Левченко-младшего, отмечает Ura.ru. Им вменяют махинации с тендером на ремонт лифтового оборудования. Ущерб бюджету оценивается в 185 миллионов рублей.
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