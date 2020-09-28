Появилось видео обыска у иркутского экс-главы Левченко по делу его сына
Следственный комитет РФ распространил в интернете видеозапись обысков в доме бывшего главы Иркутской области Сергея Левченко в рамках уголовного дела, обвиняемым по которому проходит его сын Андрей Левченко. Ролик опубликован на YouTube-канале СК.
На виде, в частности, запечатлена работа следователей, которые в ходе обыска объясняют экс-губернатору порядок си последовательность своих действий, передает Газета.ру.
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко проинформировала общественность о задержании сына бывшего губернатора - депутата законодательного собрания Иркутской области. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Левченко-младший имел отношение к деятельности компании «Звезда», отмечает Ura.ru. Её глава Олег Хамуляк подделал документы, которые позволили ему необоснованно победить в конкурсе на ремонт и замену лифтов и лифтовых шахт в регионе. Кроме того, работы проводились по заведмом завышенной стоимости. Ущерб бюджету оценивается в 185 миллионов рублей.
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