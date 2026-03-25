Экс-губернатор Курской области рассказал о полученных Старовойтом откатах

Бывший министр транспорта Роман Старовойт, в бытность губернатором Курской области, получил около 100 млн рублей в качестве откатов. Как сообщает РИА Новости, об этом в суде заявил его преемник Алексей Смирнов.

Отставка и смерть: Почему экс-министр транспорта Старовойт совершил самоубийство

Экс-чиновник, ставший губернатором после ухода Старовойта в Минтранс, рассказал, что откаты были получены «от сделок с фортификационных сооружений».

«Всего за период с февраля 2022-го по август 2024 года, Старовойт получил откаты... около 100 млн рублей», - сказал он.

Ранее Смирнов, оторый обвиняется в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, признался в получении взяток от предпринимателей и заключил сделку со следствием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
