Экс-губернатор Фургал произнесет перед присяжными последнее слово 30 января
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступит с последним словом перед присяжными заседателями 30 января. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Мособлсуд.
В тот же день адвокаты закончат выступления в прениях, после чего слово предоставят подсудимому. Судом объявлен перерыв до 10 утра понедельника.
Дело слушается Люберецким городским судом с участием присяжных заседателей, заседания проходят в выездном формате в помещении Мособлсуда.
Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что в ходе судебного разбирательства судом было отклонено свыше 90% доказательств, которые сторона защиты планировала предоставить присяжным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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