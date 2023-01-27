Экс-губернатор Фургал произнесет перед присяжными последнее слово 30 января

В тот же день адвокаты закончат выступления в прениях, после чего слово предоставят подсудимому. Судом объявлен перерыв до 10 утра понедельника.

Дело слушается Люберецким городским судом с участием присяжных заседателей, заседания проходят в выездном формате в помещении Мособлсуда.

Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что в ходе судебного разбирательства судом было отклонено свыше 90% доказательств, которые сторона защиты планировала предоставить присяжным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

