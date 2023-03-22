Экс-главу волгоградского СУСК приговорили к 20 годам колонии
Южный окружной военный суд приговорил экс-руководителя управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева к 20 годам заключения по обвинению в покушении на губернатора Андрея Бочарова. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным суда, Музраев организовал поджог дома главы региона, стремясь доказать свое влияние в области. Бывшему главе СУСК дали 20 лет колонии строгого режима и лишили звания генерал-лейтенанта юстиции и госнаград.
Сообщника Музраева, бизнесмена Владимира Зубкова, приговорили к 14 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима, пишет RT.
По данным следствия, в 2016 году группа из пяти человек во главе с главным арендатором центрального рынка в Волгограде Евгением Ремезовым безуспешно попыталась поджечь дом губернатора, в котором тот проживал с семьей. Ремезов заявлял, что Зубков попросил его совершить поджог по требованию Музраева.
Экс-главу регионального управления СК задержали летом 2019 года и предъявили обвинение по статьям о теракте, злоупотреблении полномочиями и незаконном хранении оружия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru