Экс-главу волгоградского СУСК приговорили к 20 годам колонии

По данным суда, Музраев организовал поджог дома главы региона, стремясь доказать свое влияние в области. Бывшему главе СУСК дали 20 лет колонии строгого режима и лишили звания генерал-лейтенанта юстиции и госнаград.

Сообщника Музраева, бизнесмена Владимира Зубкова, приговорили к 14 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима, пишет RT.

По данным следствия, в 2016 году группа из пяти человек во главе с главным арендатором центрального рынка в Волгограде Евгением Ремезовым безуспешно попыталась поджечь дом губернатора, в котором тот проживал с семьей. Ремезов заявлял, что Зубков попросил его совершить поджог по требованию Музраева.

Экс-главу регионального управления СК задержали летом 2019 года и предъявили обвинение по статьям о теракте, злоупотреблении полномочиями и незаконном хранении оружия.

