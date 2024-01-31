Экс-главу Внешпромбанка приговорили к 13 годам колонии за хищение 156 млрд рублей

Она была признана виновной по уголовному делу о хищении 156 млрд рублей. При этом, как отмечается, суду удалось взыскать с Маркус и других фигурантов дела 130 млрд рублей.

Такое наказание бывшему банкиру было вынесено по совокупности с тем, которое ей было назначено приговором в 2017 году, по которому она уже получила восемь с половиной лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупном размере.

В ходе суда обвиняемая свою вину не признала.

Ранее стало известно, что фактический руководитель Внешпромбанка успел скрыться от следствия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

