Экс-главу «Штаба Навального» в Уфе приговорили к 7,5 года колонии
Бывшую главу отделения «Штабов Навального» (признаны экстремистской организацией, ликвидированы, запрещены в РФ) в Уфе Лилию Чанышеву (внесена в реестр террористов и экстремистов) приговорили к 7,5 года заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Чанышеву признали виновной в создании экстремистского сообщества и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также в призывах к экстремизму. Обвинение запрашивало для девушки 12 лет лишения свободы.
Чанышева была арестована в ноябре 2021 года, напоминает RT. Слушания по делу экс-главы регионального «Штаба Навального» проходили в закрытом режиме. В мае на заседании в Кировском районном суде Уфы Чанышева назвала свое уголовное дело политическим и не признала вину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru