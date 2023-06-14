Экс-главу «Штаба Навального» в Уфе приговорили к 7,5 года колонии

Чанышеву признали виновной в создании экстремистского сообщества и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также в призывах к экстремизму. Обвинение запрашивало для девушки 12 лет лишения свободы.

Чанышева была арестована в ноябре 2021 года, напоминает RT. Слушания по делу экс-главы регионального «Штаба Навального» проходили в закрытом режиме. В мае на заседании в Кировском районном суде Уфы Чанышева назвала свое уголовное дело политическим и не признала вину.

