Экс-главу пензенского Минспорта Кобельского отправили в колонию на 9 лет
К заключению в колонии строго режима сроком на 9 лет приговорил Ленинский районный суд Пензы экс-министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, сообщает ТАСС.
Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 5,5 млн рублей.
Такой приговор был вынесен за получение чиновником взяток в крупном и особо крупном размерах.
Суд установил, что Кабельский получал взятки от двух предпринимателей, занимавшихся организацией в Пензе спортивных турниров и продажей их видеотрансляций. Министр также предоставлял за деньги объекты спортивной инфраструктуры области для проведения частных мероприятий, в том числе в ночное время.
Ранее экс-судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат приговорили к 9 годам колонии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru