Экс-главу пензенского Минспорта Кобельского отправили в колонию на 9 лет

Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 5,5 млн рублей.

Такой приговор был вынесен за получение чиновником взяток в крупном и особо крупном размерах.

Суд установил, что Кабельский получал взятки от двух предпринимателей, занимавшихся организацией в Пензе спортивных турниров и продажей их видеотрансляций. Министр также предоставлял за деньги объекты спортивной инфраструктуры области для проведения частных мероприятий, в том числе в ночное время.

Ранее экс-судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат приговорили к 9 годам колонии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

