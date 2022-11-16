Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали за получение взятки в 7 млн рублей

Бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

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«Предварительным следствием установлено, что директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче взятки своему близкому другу - бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову. Он передал Сандакову взятку в виде наличных денежных средств в размере 7 млн рублей от руководителей иной коммерческой структуры», — указали в ведомстве.

Отмечается, что экс-министр получил взятку за помощь при заключении госконтракта на поставку эндоскопической системы за 150 млн рублей.

Сандакова доставили в СК и допросили, в ближайшее время экс-министру изберут меру пресечения. Всего по делу о мошенничестве проходят семь фигурантов.

Яков Сандаков возглавлял Минздрав Иркутской области до 30 декабря 2021 года, отмечает телеканал «360».

Ранее ФСБ задержала зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Илью Загайнова, подозреваемого в получении взятки в 2,5 млн рублей, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиВзяткаЗадержаниеИркутская Область
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