Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали за получение взятки в 7 млн рублей

«Предварительным следствием установлено, что директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче взятки своему близкому другу - бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову. Он передал Сандакову взятку в виде наличных денежных средств в размере 7 млн рублей от руководителей иной коммерческой структуры», — указали в ведомстве.

Отмечается, что экс-министр получил взятку за помощь при заключении госконтракта на поставку эндоскопической системы за 150 млн рублей.

Сандакова доставили в СК и допросили, в ближайшее время экс-министру изберут меру пресечения. Всего по делу о мошенничестве проходят семь фигурантов.

Яков Сандаков возглавлял Минздрав Иркутской области до 30 декабря 2021 года, отмечает телеканал «360».

Ранее ФСБ задержала зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Илью Загайнова, подозреваемого в получении взятки в 2,5 млн рублей, напоминает Ura.ru.

