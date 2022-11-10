СМИ: В Костроме задержали владельца сгоревшего клуба «Полигон»

Владелец сгоревшего клуба «Полигон» Ихтияр Мирзоев был задержан сотрудниками полиции в Костроме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства уточнил, что Мирзоев был задержан по уголовному делу, возбужденному после гибели 13 человек в результате пожара в заведении.

«С ним проводятся следственные действия», - добавил источник.

Официальных комментариев пока нет.

Пожар в костромском клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. В результате погибли 13 человек, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеУголовное ДелоКостромаПожар
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