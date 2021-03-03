Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров «Роснефти»

В Совете директоров «Роснефти» может появиться еще один статусный европейский политик – наряду с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером в него выдвинута экс-глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль. Её кандидатура указана в распоряжении правительства в составе кандидатов в совет директоров «Роснефти».

Добавим, Кнайсль не первая женщина, которая номинируется в совет директоров крупнейшей в РФ нефтяной компании: в 2015 году выдвигалась Ольга Дергунова, которая тогда являлась главой Росимущества, однако она избрана не была.

К слову, ранее Карин Кнайсль рассказала, как танцевала с российским президентом Владимиром Путиным на своей свадьбе. Церемония состоялась в Австрии в 2018 году.

«Я его не обнимала. Мы танцевали. До этого я за всю жизнь танцевала лишь с несколькими мужчинами», — рассказала австрийский политик Deutsche Welle, подчеркнув, что о приглашении она не жалеет.

Дипломат тогда рассказала СМИ, что «спонтанно» пригласила на свадьбу коллег по правительству и Владимира Путина, который в то время находился с визитом в Австрии, а свадьба планировалась как частное мероприятие.