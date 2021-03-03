Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров «Роснефти»
В Совете директоров «Роснефти» может появиться еще один статусный европейский политик – наряду с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером в него выдвинута экс-глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль. Её кандидатура указана в распоряжении правительства в составе кандидатов в совет директоров «Роснефти».
Добавим, Кнайсль не первая женщина, которая номинируется в совет директоров крупнейшей в РФ нефтяной компании: в 2015 году выдвигалась Ольга Дергунова, которая тогда являлась главой Росимущества, однако она избрана не была.
К слову, ранее Карин Кнайсль рассказала, как танцевала с российским президентом Владимиром Путиным на своей свадьбе. Церемония состоялась в Австрии в 2018 году.
«Я его не обнимала. Мы танцевали. До этого я за всю жизнь танцевала лишь с несколькими мужчинами», — рассказала австрийский политик Deutsche Welle, подчеркнув, что о приглашении она не жалеет.
Дипломат тогда рассказала СМИ, что «спонтанно» пригласила на свадьбу коллег по правительству и Владимира Путина, который в то время находился с визитом в Австрии, а свадьба планировалась как частное мероприятие.
Между тем, ранее глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что средняя зарплата сотрудников предприятия превышает 80 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Сечин отметил, что «те, кто работают... зарабатывают очень прилично». Также он добавил, что текучка кадров на предприятии очень низкая.
«Буровики высоких разрядов, профессиональные менеджеры, сотрудники, которые имеют высокие квалификации, они держатся за работу», - подчеркнул глава «Роснефти»
Также Сечин рассказал, что по итогам года компания получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли, сообщает Ura.ru. По его словам, «Роснефть» - единственное предприятие, получившее прибыль в кризисном 2020 году.
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