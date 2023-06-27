Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу Мамонтова приговорили к 10,5 годам колонии по делу «Зимней вишни»
Центральный районный суд Кемерова во вторник, 27 июня, приговорил к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима бывшего главу ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Отмечается, что Мамонтову также назначили штраф в размере 900 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Александр Мамонтов и его бывший подчиненный, главный госинспектор по пожарному надзору Григорий Терентьев не признали в суде свою вину по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Согласно данным следствия, обвиняемые знали о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ, однако не приняли должных мер по их устранению. Отмечалось, что халатность Мамонтова и Терентьева, в частности, могла привести к масштабам трагедии.
Так, 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, большинство из них — дети, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru