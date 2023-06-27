Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу Мамонтова приговорили к 10,5 годам колонии по делу «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерова во вторник, 27 июня, приговорил к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима бывшего главу ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Отмечается, что Мамонтову также назначили штраф в размере 900 тысяч рублей.