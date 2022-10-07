Суд приговорил совладельца сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» к восьми годам колонии

Центральный районный суд города Кемерово приговорил совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции торгового центра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Бывшие руководители ТРЦ «Зимняя вишня» получили до 14 лет колонии по делу о пожаре

Отмечается, что Вишневскому также назначили штраф в размере 21 миллиона рублей. Кроме того, суд постановил зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Вишневского под стражей с даты задержания, то есть с 6 марта 2019 года. Таким образом, один день содержания под стражей будет учтен за один день содержания в колонии строгого режима.

Так, пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие установило, что в 2013-2014 годах Вишневский передал группе людей во главе с начальником региональной инспекции Госстройнадзора Танзилей Комковой 7 миллионов рублей в качестве взятки за «незаконные действия и бездействие» при осуществлении строительного и пожарного надзора во время реконструкции здания. Она была проведена без разрешения на строительство, а проект, предполагающий установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах, не был соблюден. Следствие считает, что пожар произошел по этой причине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / СК РФ
ТЕГИ:РоссияКемеровоЗимняя Вишня
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