Суд приговорил совладельца сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» к восьми годам колонии
Центральный районный суд города Кемерово приговорил совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции торгового центра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что Вишневскому также назначили штраф в размере 21 миллиона рублей. Кроме того, суд постановил зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Вишневского под стражей с даты задержания, то есть с 6 марта 2019 года. Таким образом, один день содержания под стражей будет учтен за один день содержания в колонии строгого режима.
Так, пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие установило, что в 2013-2014 годах Вишневский передал группе людей во главе с начальником региональной инспекции Госстройнадзора Танзилей Комковой 7 миллионов рублей в качестве взятки за «незаконные действия и бездействие» при осуществлении строительного и пожарного надзора во время реконструкции здания. Она была проведена без разрешения на строительство, а проект, предполагающий установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах, не был соблюден. Следствие считает, что пожар произошел по этой причине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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