Экс-главу департамента Минобороны РФ Куракина приговорили к 17 годам колонии

Бывший глава департамента имущественных отношений министерства обороны России Дмитрий Куракин приговорен к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Он также оштрафован на 369 миллионов рублей.

Вердикт огласил Никулинский суд российской столицы. Отбывать наказание Куракин будет в колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, а также незаконном изготовлении хранении оружия.

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Еще один обвиняемый по данному делу, бывший руководитель Федерального государственного автономного учреждения «Оборонлес» Владислав Холодков, приговорен к 14 годам колонии и штрафу в таком же размере. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Куракин был задержан в ноябре 2020 года, тогда он занимал должность вице-премьера Московской области, регионального министра экологии и природопользования.

Он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны в 2013-2019 годы. Согласно материалам дела, в этот период Куракин организовал незаконные рубки леса в Иркутской области и продажу древесины по заниженным ценам.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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