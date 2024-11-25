Экс-главу департамента Минобороны РФ Куракина приговорили к 17 годам колонии
Бывший глава департамента имущественных отношений министерства обороны России Дмитрий Куракин приговорен к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Он также оштрафован на 369 миллионов рублей.
Вердикт огласил Никулинский суд российской столицы. Отбывать наказание Куракин будет в колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, а также незаконном изготовлении хранении оружия.
Еще один обвиняемый по данному делу, бывший руководитель Федерального государственного автономного учреждения «Оборонлес» Владислав Холодков, приговорен к 14 годам колонии и штрафу в таком же размере. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Куракин был задержан в ноябре 2020 года, тогда он занимал должность вице-премьера Московской области, регионального министра экологии и природопользования.
Он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны в 2013-2019 годы. Согласно материалам дела, в этот период Куракин организовал незаконные рубки леса в Иркутской области и продажу древесины по заниженным ценам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците вакцины от бешенства
- ОАК передала Минобороны РФ партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
- ФАС завела еще одно дело на «Альфа-Банк» из-за нарушения закона о рекламе
- Вылов рыбы в России к середине ноября упал на 8,2% год к году
- Вяльбе заявила, что считает Исинбаеву предателем
- Против Ильи Варламова завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента
- В Нальчике пять человек пострадали при столкновении маршрутки и трех легковушек
- Опрос: 44% россиян поддержали запрет иностранных слов на вывесках
- При украинском ударе по белгородскому Шебекино погиб один человек
- Полковник Матвийчук назвал возможные цели для второго удара «Орешником»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru