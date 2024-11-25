Экс-главу департамента Минобороны РФ Куракина приговорили к 17 годам колонии

Бывший глава департамента имущественных отношений министерства обороны России Дмитрий Куракин приговорен к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Он также оштрафован на 369 миллионов рублей.

Вердикт огласил Никулинский суд российской столицы. Отбывать наказание Куракин будет в колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, а также незаконном изготовлении хранении оружия.