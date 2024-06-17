В Иркутске начальника Восточно-Сибирской железной дороги арестовали за взятку

Начальника Восточно-Сибирской железной дороги арестовали в Иркутске за крупную взятку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иркутского Свердловского районного суда.

Как отметили в учреждении, по ходатайству органов предварительного следствия была избрана мера пресечения начальнику ВСЖД.

«Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в крупном размере», — указали в суде.

Фигуранта арестовали до 11 августа.

По данным сайта ВСЖД, с марта 2021 года организацией руководит Вадим Владимиров. В январе в соцсетях появились сообщения о задержании начальника дороги за взятку, в ВСЖД опровергали эти сведения.

Ранее замначальника Северо-Кавказской железной дороги задержали по подозрению в хищении 600 млн рублей при реконструкции Крымского узла, напоминает Ura.ru. Суд арестовал фигуранта по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

