Экс-главред «Новой газеты» иноагент Муратов покинул Россию

Допрос Муратова состоялся 6 декабря.

Заочный арест Мартынова был санкционирован Басманным судом Москвы, его объявили в международный розыск. Поводом для возбуждения дела стала деятельность Мартынова в издании «Новая газета. Европа» (нежелательная организация в России). Кроме того, он связан с Международным центром имени Вудро Вильсона (также нежелательная организация).

Ранее режиссер, народный артист России Никита Михалков заявил, что уехавшим из России деятелям культуры и гражданам, которые желают вернуться, следует доказать свою нужность стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

