Экс-главред «Новой газеты» иноагент Муратов покинул Россию

Экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан иноагентом) уехал из России. Это произошло после того, как он был допрошен по уголовному делу своего бывшего заместителя Кирилла Мартынова, также признанного иноагентом в России. Бывшего замглавреда обвиняют в организации деятельности нежелательной организации, сообщило со ссылкой на правоохранительные органы агентство ТАСС.

Суд отказался исключить Дмитрия Муратова из списка иноагентов

Допрос Муратова состоялся 6 декабря.

Заочный арест Мартынова был санкционирован Басманным судом Москвы, его объявили в международный розыск. Поводом для возбуждения дела стала деятельность Мартынова в издании «Новая газета. Европа» (нежелательная организация в России). Кроме того, он связан с Международным центром имени Вудро Вильсона (также нежелательная организация).

Ранее режиссер, народный артист России Никита Михалков заявил, что уехавшим из России деятелям культуры и гражданам, которые желают вернуться, следует доказать свою нужность стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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