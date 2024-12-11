Экс-главред «Новой газеты» иноагент Муратов покинул Россию
Экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан иноагентом) уехал из России. Это произошло после того, как он был допрошен по уголовному делу своего бывшего заместителя Кирилла Мартынова, также признанного иноагентом в России. Бывшего замглавреда обвиняют в организации деятельности нежелательной организации, сообщило со ссылкой на правоохранительные органы агентство ТАСС.
Допрос Муратова состоялся 6 декабря.
Заочный арест Мартынова был санкционирован Басманным судом Москвы, его объявили в международный розыск. Поводом для возбуждения дела стала деятельность Мартынова в издании «Новая газета. Европа» (нежелательная организация в России). Кроме того, он связан с Международным центром имени Вудро Вильсона (также нежелательная организация).
Ранее режиссер, народный артист России Никита Михалков заявил, что уехавшим из России деятелям культуры и гражданам, которые желают вернуться, следует доказать свою нужность стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru