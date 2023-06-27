Экс-главному пожарному инспектору МЧС в Кемерове дали 8,5 года колонии по делу «Зимней вишни»
Бывшего главного госинспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева приговорили к 8,5 года заключения по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Центрального районного суда города.
«Назначить наказание совокупно в виде 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима», — постановил судья.
При этом Терентьев должен будет заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей, пишет RT.
Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Кроме того, более 140 человек пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru