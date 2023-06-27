Экс-главному пожарному инспектору МЧС в Кемерове дали 8,5 года колонии по делу «Зимней вишни»

«Назначить наказание совокупно в виде 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима», — постановил судья.

При этом Терентьев должен будет заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей, пишет RT.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Кроме того, более 140 человек пострадали.

