Экс-главному пожарному инспектору МЧС в Кемерове дали 8,5 года колонии по делу «Зимней вишни»

Бывшего главного госинспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева приговорили к 8,5 года заключения по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Центрального районного суда города.

Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу Мамонтова приговорили к 10,5 годам колонии по делу «Зимней вишни»

«Назначить наказание совокупно в виде 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима», — постановил судья.

При этом Терентьев должен будет заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей, пишет RT.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Кроме того, более 140 человек пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПожарСудКемерово

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