Экс-глава совета директоров «Локомотива» признал вину по делу о заказном убийстве
Экс-председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов признал вину в подстрекательстве к убийству. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вину признаю в полном объеме», - заявил Липатов в зале подмосковного Одинцовского городского суда.
Бывшего главу совета директоров ФК обвиняют в подстрекательстве к убийству группой лиц из корыстных побуждений либо по найму и в пособничестве в убийстве. По данным следствия, Липатов из личной неприязни и для решения коммерческого вопроса заплатил $200 тысяч за убийство директора юридической компании «Инюрконсалт», советника министра путей сообщения Александра Фоминова. В 2002 году он был убит из пистолета в Одинцовском районе Московской области.
В 2017 году Липатов становился фигурантом уголовного дела о растрате средств в Межтрастбанке.
