Экс-глава службы ГАБТУ Минобороны Тимофеев не признал вину в получении взятки

Обвиняемый в получении взятки экс-глава службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковник Илья Тимофеев отказался признать вину по делу о получении взятки в Московском гарнизонном военном суде, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, на первом слушании дела по существу Тимофеев отметил, что обвинение ему непонятно и виновным он себя не признает.

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Ранее стало известно, что полковник обвиняется в получении взятки размером почти три миллиона рублей от НПП «Самаравзрывтехнология» за покровительство, а также в злоупотреблениях должностными полномочиями. Материалы дела были переданы в прокуратуру 30 июля.

Ранее стало известно, что следователи завершили расследование дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в растрате 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и более 200 млн рублей на операциях с паромами для Керченской переправы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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