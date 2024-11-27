Экс-глава службы ГАБТУ Минобороны Тимофеев не признал вину в получении взятки

Ранее стало известно, что полковник обвиняется в получении взятки размером почти три миллиона рублей от НПП «Самаравзрывтехнология» за покровительство, а также в злоупотреблениях должностными полномочиями. Материалы дела были переданы в прокуратуру 30 июля.

Ранее стало известно, что следователи завершили расследование дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в растрате 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и более 200 млн рублей на операциях с паромами для Керченской переправы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



