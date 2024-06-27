Сыновья бывшего чиновника в Дагестане попросили прощения за брата

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили у граждан республики прощения за своего брата, ликвидированного 23 июня в ходе контртеррористической операции, сообщает РИА Новости.

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Один из них заявил, что братья скорбят на фоне произошедших событий. «Мы всегда были против терроризма и экстремизма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат», – сказал один из них.

Как заявил руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, видео братья могли снять в Советском районном суде Махачкалы.

По последним данным, в результате нападения погибли 21 человек, более 40 получили ранения. В результате боестолкновений было убито пять боевиков, включая сыновей главы Сергокалинского района и его племянника. В Дагестане объявлен трехдневный траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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