Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль уволилась из «Роснефти»
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти», сообщает пресс-служба компании.
С июня 2021 года Кнайсль занимала в компании должность независимого директора.
«ПАО НК «Роснефть» информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке... Документ также содержит отказ от продления полномочий в совете директоров компании на второй срок», - отметили в пресс-службе.
Ранее о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти» заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, сообщает RT.
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