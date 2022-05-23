Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль уволилась из «Роснефти»

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти», сообщает пресс-служба компании.

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С июня 2021 года Кнайсль занимала в компании должность независимого директора.

«ПАО НК «Роснефть» информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке... Документ также содержит отказ от продления полномочий в совете директоров компании на второй срок», - отметили в пресс-службе.

Ранее о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти» заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ОтставкаУвольнениеРоснефть
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