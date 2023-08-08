Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поселилась в российском селе
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила газете «Вид сбоку», что поселилась в селе Петрушово в Рязанской области.
По её словам, в этом населённом пункте «суперхорошая атмосфера каждый день».
«Когда смотрю, курицы на улице, утки, козы – это мой мир, это тоже мой мир, потому что я жила в маленькой деревне в Австрии», — пояснила Кнайсль.
По данным издания, бывший австрийский дипломат арендовала в селе дом и решила выучить русский язык.
Ранее американская газета The Washington Post заявила, что Кнайсль покинула Австрию из-за поступающих в её адрес угроз убийством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru