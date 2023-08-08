Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поселилась в российском селе

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила газете «Вид сбоку», что поселилась в селе Петрушово в Рязанской области.

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По её словам, в этом населённом пункте «суперхорошая атмосфера каждый день».

«Когда смотрю, курицы на улице, утки, козы – это мой мир, это тоже мой мир, потому что я жила в маленькой деревне в Австрии», — пояснила Кнайсль.

По данным издания, бывший австрийский дипломат арендовала в селе дом и решила выучить русский язык.

Ранее американская газета The Washington Post заявила, что Кнайсль покинула Австрию из-за поступающих в её адрес угроз убийством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Рязанская ОбластьРоссияДипломатАвстрия

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