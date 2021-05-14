Экс-глава Коми Гайзер этапирован в колонию
Осужденный по обвинению в коррупции бывший глава Коми Вячеслав Гайзер этапирован из республики в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сыктывкарский городской суд. С декабря прошлого года там рассматривалось новое уголовное дело в отношении экс-губернатора о превышении должностных полномочий по эпизоду с землей под застройку. Суд признал его виновным, но от наказания он был освобожден из-за истечения срока давности.
Рассмотрение жалобы защиты Гайзера на приговор Сыктывкарского горсуда состоится в ближайшее время, однако конкретная дата заседания пока не назначена.
В суде сообщили, что Гайзер «отбыл из Коми», о его дальнейших перемещениях там ответить не смогли.
В июне 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Коми за коррупцию к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, сообщает Ura.ru. Другие фигуранты дела были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
30 сентября 2015 года Вячеслав Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ с формулировкой об «утрате доверия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- ХАМАС нанес удар по химзаводу в Израиле
- Путин и Пашинян обсудили по телефону Нагорный Карабах
- В Совфеде объяснили, почему Россия не может вернуть смертную казнь
- ЦБ аннулировал лицензию у черкесского Тексбанка
- В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
- Почти 400 тысяч человек воспользуются программой детского кешбэка в 2021 году
- Армия Израиля не подтвердила сообщения о начале наземной операции
- Загитова и Медведева не попали в заявку сборной России
- Экс-глава Коми Гайзер этапирован в колонию
- Ургант высмеял Жириновского после требования закрыть шоу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru