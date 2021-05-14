Экс-глава Коми Гайзер этапирован в колонию

Осужденный по обвинению в коррупции бывший глава Коми Вячеслав Гайзер этапирован из республики в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сыктывкарский городской суд. С декабря прошлого года там рассматривалось новое уголовное дело в отношении экс-губернатора о превышении должностных полномочий по эпизоду с землей под застройку. Суд признал его виновным, но от наказания он был освобожден из-за истечения срока давности.

Рассмотрение жалобы защиты Гайзера на приговор Сыктывкарского горсуда состоится в ближайшее время, однако конкретная дата заседания пока не назначена.