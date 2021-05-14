Экс-глава Коми Гайзер этапирован в колонию

Осужденный по обвинению в коррупции бывший глава Коми Вячеслав Гайзер этапирован из республики в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сыктывкарский городской суд. С декабря прошлого года там рассматривалось новое уголовное дело в отношении экс-губернатора о превышении должностных полномочий по эпизоду с землей под застройку. Суд признал его виновным, но от наказания он был освобожден из-за истечения срока давности.

Рассмотрение жалобы защиты Гайзера на приговор Сыктывкарского горсуда состоится в ближайшее время, однако конкретная дата заседания пока не назначена.

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В суде сообщили, что Гайзер «отбыл из Коми», о его дальнейших перемещениях там ответить не смогли.

В июне 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Коми за коррупцию к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, сообщает Ura.ru. Другие фигуранты дела были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

30 сентября 2015 года Вячеслав Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ с формулировкой об «утрате доверия».


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