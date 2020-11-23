Экс-глава «Известий» Галумов получил шесть лет колонии по делу о мошенничестве

Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего главу ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова, передает ТАСС.

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Защита намерена обжаловать приговор. Прокурор в ходе суда требовал восемь лет колонии, защита настаивала на оправдании.

Галумова арестовали в начале 2018 года. По версии следствия, Галумов нанес ущерб издательству «Известия» на 140 млн рублей путем заключения фиктивных договоров на проведение ряда работ.

Эраст Галумов родился 17 апреля 1958 года в Тбилиси. С 1990 по 1992 год работал в газете «Комсомольская правда». С 1995 по 2000 год руководитель предприятий топливно-энергетического комплекса. С 2001 по 2013 год генеральный директор ФГУП «Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ».







