Экс-глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получил 13 лет колонии

Экс-глава компании был задержан и арестован летом 2020 года. Согласно материалам следствия, на протяжении четырёх лет он получал взятки в разной форме от компаний-контрагентов за покровительство и содействие в коммерческой деятельности. Среди прочего, Югай фиктивно устроил в «Газпром трансгаз Нижний Новгород» свою жену.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее были вынесены приговоры в отношении еще нескольких высокопоставленных сотрудников структурных подразделений компании, которую возглавлял Югай.

