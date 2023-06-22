Экс-глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получил 13 лет колонии
Бывший генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай приговорён к 13 годам лишения свободы, а также штрафу в 200 миллионов рублей. Вердикт огласил Нижегородский районный суд.
Подсудимый признан виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Наказание он будет отбывать в колонии строго режима. Кроме того, принято решение обратить в доход государства квартиру Югая в Москве, гараж-бокс, мотоцикл Ducati, 1,7 млн рублей, 10 тысяч долларов и такую же сумму в евро.
Экс-глава компании был задержан и арестован летом 2020 года. Согласно материалам следствия, на протяжении четырёх лет он получал взятки в разной форме от компаний-контрагентов за покровительство и содействие в коммерческой деятельности. Среди прочего, Югай фиктивно устроил в «Газпром трансгаз Нижний Новгород» свою жену.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее были вынесены приговоры в отношении еще нескольких высокопоставленных сотрудников структурных подразделений компании, которую возглавлял Югай.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru