Экс-глава «дочки» Ростеха получил заочно восемь лет за хищение 138 млн рублей

Бывший генеральный директор дочернего предприятия Ростеха – «РТ-Капитал» Сергея Иванова приговорён к восьми годам лишения свободы заочно по уголовному делу о хищении 138 миллионов рублей. Решение огласил Хамовнический районный суд российской столицы, передаёт ТАСС.

Иванов признан виновным в злоупотреблении служебным положением в коммерческой организации и мошенничестве в особо крупном размере. Согласно выводам следствия, управленец придумал схему хищения средств своего предприятия в 2017 году.

«РТ-Капитал» отказался подавать иск о взыскании ранее выкупленной им у Новикомбанка кредиторской задолженности компании «Собит» в размере более 1,3 миллиарда рублей. Вся сумма долга была переведена в Гринкомбанк, который и получил средства. Совет директоров последнего возглавлял заместитель Иванова по финансам Мурат Раймкулов.