Экс-глава «дочки» Ростеха получил заочно восемь лет за хищение 138 млн рублей
Бывший генеральный директор дочернего предприятия Ростеха – «РТ-Капитал» Сергея Иванова приговорён к восьми годам лишения свободы заочно по уголовному делу о хищении 138 миллионов рублей. Решение огласил Хамовнический районный суд российской столицы, передаёт ТАСС.
Иванов признан виновным в злоупотреблении служебным положением в коммерческой организации и мошенничестве в особо крупном размере. Согласно выводам следствия, управленец придумал схему хищения средств своего предприятия в 2017 году.
«РТ-Капитал» отказался подавать иск о взыскании ранее выкупленной им у Новикомбанка кредиторской задолженности компании «Собит» в размере более 1,3 миллиарда рублей. Вся сумма долга была переведена в Гринкомбанк, который и получил средства. Совет директоров последнего возглавлял заместитель Иванова по финансам Мурат Раймкулов.
Затем все выше обозначенные средства были выведены из банка на счета подконтрольных осужденному фирм и похищены. Дело Раймкулова ранее было выделено в отдельное производство. Он приговорен к условному сроку, с него взыскано более 82 миллионов рублей в счет погашения ущерба.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным СМИ, Иванов в 2018 уехал из России в Турцию, где оформил гражданство. После этого Анкара отказалась выдавать его России по запросу правоохранителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru