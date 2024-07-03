Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок за убийство прокурора

Бывший глава контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по Ханты-мансийскому автономному округу Юрий Чекин приговорён к пожизненному лишению свободы по обвинению в убийстве местного прокурора. Вердикт огласил суд ХМАО.

Отбывать наказание экс-чиновник будет в колонии особого режима. Одновременно суд вынес оправдательное решение по некоторым другим обвинениям, которые были предъявлены Чекину.

Согласно материалам дела, обвиняемый в 1993 году похитил средства одного из государственных предприятий на сумму более 15,6 миллиона рублей. Тогда он занимал должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Минфина по ХМАО.

Полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников в России

Убийство прокурора округа Юрия Бедерина он заказал в июне 2000 года из мести за стремление привлечь его к уголовной ответственности по статье о мошенничестве. Для совершения преступления Чекин привлек трёх человек. Прокурора убили 25 июля 2000 года в подъезде дома в Ханты-Мансийске.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Чекин также склонил своего знакомого за денежное вознаграждение к убийству двух местных предпринимателей. Подсудимый 20 лет скрывался от правоохранительных органов, при этом свою вину он не признал. Виновным его признали присяжные.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: hmao.sledcom.ru
ТЕГИ:УбийствоПриговорХМАО

Горячие новости

Все новости

партнеры