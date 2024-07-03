Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок за убийство прокурора

Убийство прокурора округа Юрия Бедерина он заказал в июне 2000 года из мести за стремление привлечь его к уголовной ответственности по статье о мошенничестве. Для совершения преступления Чекин привлек трёх человек. Прокурора убили 25 июля 2000 года в подъезде дома в Ханты-Мансийске.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Чекин также склонил своего знакомого за денежное вознаграждение к убийству двух местных предпринимателей. Подсудимый 20 лет скрывался от правоохранительных органов, при этом свою вину он не признал. Виновным его признали присяжные.

