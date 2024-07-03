Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок за убийство прокурора
Бывший глава контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по Ханты-мансийскому автономному округу Юрий Чекин приговорён к пожизненному лишению свободы по обвинению в убийстве местного прокурора. Вердикт огласил суд ХМАО.
Отбывать наказание экс-чиновник будет в колонии особого режима. Одновременно суд вынес оправдательное решение по некоторым другим обвинениям, которые были предъявлены Чекину.
Согласно материалам дела, обвиняемый в 1993 году похитил средства одного из государственных предприятий на сумму более 15,6 миллиона рублей. Тогда он занимал должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Минфина по ХМАО.
Убийство прокурора округа Юрия Бедерина он заказал в июне 2000 года из мести за стремление привлечь его к уголовной ответственности по статье о мошенничестве. Для совершения преступления Чекин привлек трёх человек. Прокурора убили 25 июля 2000 года в подъезде дома в Ханты-Мансийске.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Чекин также склонил своего знакомого за денежное вознаграждение к убийству двух местных предпринимателей. Подсудимый 20 лет скрывался от правоохранительных органов, при этом свою вину он не признал. Виновным его признали присяжные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru