Скончался расследовавший убийство Листьева следователь Трибой

Умер бывший руководитель оперативной группы Генпрокуратуры РФ Петр Трибой, который вёл расследование убийства журналиста Владислава Листьева. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн на своей странице в Twitter.

«Скончался мой друг Пётр Трибой, некогда - один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство В. Листьева. Человек удивительной чистоты», — написал депутат.

Позже Хинштейн рассказал агентству ТАСС, что Трибой скончался в больнице из-за воспаления лёгких на фоне коронавируса.

Владислав Листьев погиб 1 марта 1995 года. Двое неизвестных убили тележурналиста в подъезде его дома. Трибой расследовал дело в 1996-2000 годах. Заказчики и исполнители преступления до сих пор не названы.

