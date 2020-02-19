Экс-генпрокурор рассказал, кому осложнят жизнь суды присяжных для бизнеса

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предложил отнести к компетенции суда присяжных рассмотрение всех дел о преступлениях в сфере бизнеса и дел по особо тяжким преступлениям. Идею поддержал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Уполномоченный со своей стороны предложил распространить суды присяжных прежде всего на уголовные дела о мошенничестве, передает ТАСС. По мнению Титова, присяжные «на своем опыте» точнее определят, был ли у предпринимателя умысел, или на преступление его толкнули жизненные обстоятельства.

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН поддержал предложение главы Верховного суда, но отметил, что судьям, следствию и прокурорам станет сложнее.

«Я не возражал бы против этой инициативы Лебедева, поскольку считаю, что у человека, которого государство преследует в уголовном плане, всегда должно быть право выбора: или отдать себя в руки суда присяжных, или рассматриваться в обычном порядке. Но расширение количества этих дел жизнь суду не улучшит: нагрузка меньше не станет, а дела, которые в этой категории будут рассматриваться, требуют более тщательной подготовки. Бывают и проблемы в подборе состава присяжных заседателей. Что касается следственно-прокурорского надзора, то для них это дополнительное испытание: 60% дел у нас рассматриваются в упрощённом порядке, когда человек признаёт свою вину, и такие дела не уходят на суд присяжных. А там надо будет всё доказывать в ходе судебного процесса, с полемикой. Поэтому качество следствия потребуется выше, судебная подготовка в судебном процессе со стороны и защиты, и обвинения тоже накладывает дополнительную ответственность, усложняя такие дела.

Я лично не возражаю, но не думаю, что это приведёт к тому, что станет меньше дел, о которых печётся Титов. Там другие объективные причины появления этих дел, которые надо искать в экономике, надо смотреть вопросы законодательного регулирования экономики, но никак не вопросы рассмотрения дел в судах», - отметил Степанков.

Рассмотреть вопрос о расширении состава преступлений, дела по которым подсудны суду присяжных, ранее распорядился президент Владимир Путин. Он также предложил оценить целесообразность введения института следственного судьи. Степанков в беседе с НСН выступил против этой идеи.

