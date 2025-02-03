Экс-гендиректор KION Мишин расплакался на интервью у Собчак

«Большая травма психологическая. Все это несправедливо. Я готов отвечать за то, что я реально делал в этой жизни. Не за свое не готов...», - заявил он.

Мишин также рассказал, что обыски, которые в ноябре 2024 года прошли в его доме, были связаны с уголовным делом галериста Марата Гельмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Мишин уточнил, что проходит по делу, как свидетель, при этом добавил, что узнал, кто такой Гельман только после обыска.

Экс-гендиректор KION также подчеркнул, что не причастен к организации вечеринки Насти Ивлеевой, на которой он присутствовал в качестве гостя. По словам Мишина, он знает, кто распространяет подобные слухи, однако время комментировать их еще не пришло.

В ноябре 2024 года он покинул должность, расторгнув трудовой контракт по соглашению сторон после обысков, передает «Радиоточка НСН».

