Экс-гендиректор KION Мишин расплакался на интервью у Собчак
Экс-гендиректор онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин расплакался на интервью у Ксении Собчак после вопроса, о чем он разговаривает с женой по вечерам.
«Большая травма психологическая. Все это несправедливо. Я готов отвечать за то, что я реально делал в этой жизни. Не за свое не готов...», - заявил он.
Мишин также рассказал, что обыски, которые в ноябре 2024 года прошли в его доме, были связаны с уголовным делом галериста Марата Гельмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Мишин уточнил, что проходит по делу, как свидетель, при этом добавил, что узнал, кто такой Гельман только после обыска.
Экс-гендиректор KION также подчеркнул, что не причастен к организации вечеринки Насти Ивлеевой, на которой он присутствовал в качестве гостя. По словам Мишина, он знает, кто распространяет подобные слухи, однако время комментировать их еще не пришло.
В ноябре 2024 года он покинул должность, расторгнув трудовой контракт по соглашению сторон после обысков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru