Сергей Светлаков заявил о возврате в «Уральские пельмени»

Российский шоумен и актер Сергей Светлаков намерен снова сотрудничать с популярным коллективом, возникшим как команда КВН, «Уральские пельмени». Светлаков выступит в составе команды разово - на «Вечере встреч выпускников» 3 сентября, сообщает Е1.

Светлаков рассказал о ходе репетиций выступления, программа которого еще меняется в ходе совместной работы.

«Что будет через несколько дней - вообще не знаем. Возможно, это будет рождаться ночью перед выступлением, как когда-то», - отметил шоумен.

Уточняется, что в «Вечере выпускников», кроме «Уральских пельменей», примут участие команды «Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края».

Ранее телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН рассказал, чем можно объяснить высокие «зарплаты» у звезд шоу-бизнеса по сравнению, например, с доходами врачей или рабочих.

