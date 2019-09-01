Сергей Светлаков заявил о возврате в «Уральские пельмени»
Российский шоумен и актер Сергей Светлаков намерен снова сотрудничать с популярным коллективом, возникшим как команда КВН, «Уральские пельмени». Светлаков выступит в составе команды разово - на «Вечере встреч выпускников» 3 сентября, сообщает Е1.
Светлаков рассказал о ходе репетиций выступления, программа которого еще меняется в ходе совместной работы.
«Что будет через несколько дней - вообще не знаем. Возможно, это будет рождаться ночью перед выступлением, как когда-то», - отметил шоумен.
Уточняется, что в «Вечере выпускников», кроме «Уральских пельменей», примут участие команды «Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края».
Ранее телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН рассказал, чем можно объяснить высокие «зарплаты» у звезд шоу-бизнеса по сравнению, например, с доходами врачей или рабочих.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- МАКС-2019 побил 10-летний рекорд посещаемости
- «Рособоронэкспорт» анонсировал миллиардные контракты по итогам МАКС-2019
- По «Дружбе». Названы причины роста цен на транзит российской нефти через Белоруссию
- Путин посетит пострадавшую от паводков Иркутскую область
- Белоруссия увеличила тариф на транзит нефти из России