Экс-депутату Госдумы дали 2,5 года колонии за нападение на полицейских

«Окончательно назначить наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — постановил Ленинский районный суд в Перми.

Бурнашова, находившегося за рулем в нетрезвом состоянии, задержали летом 2021 года в Перми. Экс-депутат спорил с полицейскими, попытался скрыться, оскорбил и ударил инспектора ДПС. Во время дачи показаний Бурнашов заявил, что до конфликта был расстроен неприятным разговором, и это повлияло на его общение с сотрудниками ДПС.

