Экс-депутату Госдумы дали 2,5 года колонии за нападение на полицейских
Бывшего депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова признали виновным в насилии против представителя власти и оскорблении представителя власти, экс-парламентария приговорили к двум с половиной годам заключения. Об этом сообщает телеканал «360».
«Окончательно назначить наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — постановил Ленинский районный суд в Перми.
Бурнашова, находившегося за рулем в нетрезвом состоянии, задержали летом 2021 года в Перми. Экс-депутат спорил с полицейскими, попытался скрыться, оскорбил и ударил инспектора ДПС. Во время дачи показаний Бурнашов заявил, что до конфликта был расстроен неприятным разговором, и это повлияло на его общение с сотрудниками ДПС.
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