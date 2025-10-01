Экс-депутата Мосгордумы от «Яблока» Круглова задержали по делу о фейках о ВС РФ
В Москве задержали зампреда отделения партии «Яблоко», бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что его подозревают в распространении фейков о российской армии, возбуждено уголовное дело.
«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», - отметили в пресс-службе ГСУ СК Москвы.
Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
