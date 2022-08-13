Как сообщает «Коммерсантъ», Трепова задержали в аэропорту Адлера. По данным оперативников, депутат намеревался бежать в Грузию.

СМИ указывает, что экс-парламентарий — фигурант дела о растрате средств обанкротившегося костромского «Конфидэнс банка». Трепов был основателем и главой совета директоров финансовой организации. Банк лишили лицензии в 2018 году, его долг составлял 4,3 млрд рублей. В октябре 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об особо крупной растрате средств организации.

«Суд избрал в отношении Трепова Е. А., обвиняемого по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 октября 2022 года», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Во время домашнего ареста обвиняемый будет находиться в своем доме под Костромой, при этом для проведения следственных действий его будут возить в Москву.

