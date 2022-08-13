Экс-депутата Госдумы Трепова отправили под домашний арест по делу о растрате

Бывшего депутата Госдумы Евгения Трепова задержали по обвинению в растрате, суд отправил парламентария под домашний арест.

Экс-редактора «Первого канала» Овсянникову отправили под домашний арест

Как сообщает «Коммерсантъ», Трепова задержали в аэропорту Адлера. По данным оперативников, депутат намеревался бежать в Грузию.

СМИ указывает, что экс-парламентарий — фигурант дела о растрате средств обанкротившегося костромского «Конфидэнс банка». Трепов был основателем и главой совета директоров финансовой организации. Банк лишили лицензии в 2018 году, его долг составлял 4,3 млрд рублей. В октябре 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об особо крупной растрате средств организации.

«Суд избрал в отношении Трепова Е. А., обвиняемого по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 октября 2022 года», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Во время домашнего ареста обвиняемый будет находиться в своем доме под Костромой, при этом для проведения следственных действий его будут возить в Москву.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:БанкиДомашний АрестРастратаДепутаты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры