Экс-депутата Госдумы Трепова отправили под домашний арест по делу о растрате
Бывшего депутата Госдумы Евгения Трепова задержали по обвинению в растрате, суд отправил парламентария под домашний арест.
Как сообщает «Коммерсантъ», Трепова задержали в аэропорту Адлера. По данным оперативников, депутат намеревался бежать в Грузию.
СМИ указывает, что экс-парламентарий — фигурант дела о растрате средств обанкротившегося костромского «Конфидэнс банка». Трепов был основателем и главой совета директоров финансовой организации. Банк лишили лицензии в 2018 году, его долг составлял 4,3 млрд рублей. В октябре 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об особо крупной растрате средств организации.
«Суд избрал в отношении Трепова Е. А., обвиняемого по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 октября 2022 года», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
Во время домашнего ареста обвиняемый будет находиться в своем доме под Костромой, при этом для проведения следственных действий его будут возить в Москву.
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