Экс-депутат Госдумы Гудков объявлен в розыск
Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск. Соответствующие данные размещены в базе МВД России.
Как отмечается в карточке, Гудков разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. О какой статье идет речь, неизвестно.
В октябре экс-депутат сообщил, что против него возбудили дело по статье о публичном распространении ложной информации о российской армии. Поводом для разбирательства стали цитаты из опубликованного Гудковым в апреле 2022 года видео с данными о якобы имевших место массовых убийствах мирных жителей на Украине.
Ранее МВД объявило в розыск создателя анимационного сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна (признан в России иноагентом), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru