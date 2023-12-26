Экс-депутат Госдумы Гудков объявлен в розыск

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск. Соответствующие данные размещены в базе МВД России.

МВД объявило в розыск создателя Mr. Freeman Павла Мунтяна

Как отмечается в карточке, Гудков разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. О какой статье идет речь, неизвестно.

В октябре экс-депутат сообщил, что против него возбудили дело по статье о публичном распространении ложной информации о российской армии. Поводом для разбирательства стали цитаты из опубликованного Гудковым в апреле 2022 года видео с данными о якобы имевших место массовых убийствах мирных жителей на Украине.

Ранее МВД объявило в розыск создателя анимационного сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна (признан в России иноагентом), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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