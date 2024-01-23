Экс-депутат Кожевникова сообщила о взломе ее соцсетей

Мошенники взломали аккаунт экс-депутата Госдумы и актрисы Марии Кожевниковой в Telegram. Об этом она сообщила на странице другой своей соцсети.

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По словам актрисы, злоумышленники пишут людям от ее имени, предлагая различное сотрудничество. В некоторых случаях обращаются с просьбой одолжить денег. Кожевникова призвала игнорировать подобные сообщения.

«Я никому ничего не писала, ни у кого ничего не просила», — добавила она.

Актриса добавила, что пока не понимает, к кому обращаться, чтобы вернуть аккаунт в Telegram.

Ранее жительница Москвы сообщила, что после рекламы инвестора в соцсетях актера Ивана Янковского перевела мошенникам 263 тысячи рублей. Однако сам артист объяснил, что не имеет к этому отношения и никогда не выкладывал подобной информации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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