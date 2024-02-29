Экс-депутат Госдумы Варшавский получил 8 лет колонии за коррупцию

Суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского почти к восьми годам колонии за покушение на мошенничество и злоупотребление полномочиями.

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Бывшему парламентарию назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и девять месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По данным суда, Варшавский и неустановленные лица совершили покушение на хищение денежных средств в размере более 10,6 миллиона рублей.

Ранее бывшего начальника отдела выездных налоговых проверок ИФНС России по Солнечногорску приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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