Экс-депутат Госдумы Варшавский получил 8 лет колонии за коррупцию

Бывшему парламентарию назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и девять месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По данным суда, Варшавский и неустановленные лица совершили покушение на хищение денежных средств в размере более 10,6 миллиона рублей.

Ранее бывшего начальника отдела выездных налоговых проверок ИФНС России по Солнечногорску приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Радиоточка НСН».

