Суд взыскал 8,2 млрд рублей по делу экс-губернатора Белозерцева и Шпигеля
Более 8 миллиардов рублей взыскано с обвиняемых по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также руководителей и бенефициаров группы компаний «Биотэк». Решение вынес Октябрьский районный суд Пензы. Он частично удовлетворил соответствующие требования прокуратуры.
Как говорится в постановлении, 8,2 миллиарда рублей были получены фигурантами в результате нарушения норм и запретов, определённых законодательством в рамках противодействия коррупции. Речь идёт о государственных контрактах на поставку лекарств и медицинских изделий учреждениям здравоохранения региона в течении шести лет.
Иск был подан к Белозерцеву, а также руководителям и бенефициарам «Биотэк». Среди них, в частности, значатся Борис Шпигель, его супруга, глава компании «Фармация» Антон Колосков и пять компаний. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее Измайловский районный суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии строгого режима, Шпигеля – к 11 годам. Оба оштрафованы на 450 миллионов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Джереми Кларксон назвал причину закрытия ТВ-шоу The Grand Tour
- Реставраторы заявили об утере большинства уцелевших в пожаре в Сухуме картин
- Путин едва сдержался от ругательства, говоря о начале СВО
- Новые правила оказания услуг телефонной связи утверждены в России
- Грузия и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве
- Путин: В зоне боевых действий СВО находится свыше 600 тысяч человек
- Суд взыскал 8,2 млрд рублей по делу экс-губернатора Белозерцева и Шпигеля
- В Москве россиянина арестовали за сотрудничество с иностранной организацией
- Надеждин: собрано около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента
- Фестиваль трудовых династий профсоюзов прошёл в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru