Суд взыскал 8,2 млрд рублей по делу экс-губернатора Белозерцева и Шпигеля

Более 8 миллиардов рублей взыскано с обвиняемых по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также руководителей и бенефициаров группы компаний «Биотэк». Решение вынес Октябрьский районный суд Пензы. Он частично удовлетворил соответствующие требования прокуратуры.

Как говорится в постановлении, 8,2 миллиарда рублей были получены фигурантами в результате нарушения норм и запретов, определённых законодательством в рамках противодействия коррупции. Речь идёт о государственных контрактах на поставку лекарств и медицинских изделий учреждениям здравоохранения региона в течении шести лет.

Иск был подан к Белозерцеву, а также руководителям и бенефициарам «Биотэк». Среди них, в частности, значатся Борис Шпигель, его супруга, глава компании «Фармация» Антон Колосков и пять компаний. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее Измайловский районный суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии строгого режима, Шпигеля – к 11 годам. Оба оштрафованы на 450 миллионов рублей.

