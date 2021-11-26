Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск

По месту жительства Сопчука был проведен обыск, изъята документация, перед судом возбуждено ходатайство об избрании депутату меры пресечения. Как отметили в СК, расследование уголовного дела продолжается.

По данным следствия, бывший парламентарий незаконно вел предпринимательскую деятельность и скрывал истинные доходы. Как сообщают СМИ, в 2011-2020 годах Сопчук вложил более 1 млрд рублей в ООО «Терней Золото», разрабатывающее золотые и серебряные месторождения «Салют» и «Приморское». Экс-депутат получил почти все акции компании и якобы фиктивно передал их своей сестре Людмиле Стуковой. «Терней Золото» в результате геологической разведки обнаружило запасы золота и серебра более чем на 38,5 млрд рублей. В январе суд конфисковал у Сопчука активы на эту сумму.

