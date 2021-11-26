Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск

Бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука заочно обвинили в незаконном предпринимательстве и отмывании денег и объявили в международный розыск. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Депутат Сопчук обжалует конфискацию у него активов на 39 млрд

По месту жительства Сопчука был проведен обыск, изъята документация, перед судом возбуждено ходатайство об избрании депутату меры пресечения. Как отметили в СК, расследование уголовного дела продолжается.

По данным следствия, бывший парламентарий незаконно вел предпринимательскую деятельность и скрывал истинные доходы. Как сообщают СМИ, в 2011-2020 годах Сопчук вложил более 1 млрд рублей в ООО «Терней Золото», разрабатывающее золотые и серебряные месторождения «Салют» и «Приморское». Экс-депутат получил почти все акции компании и якобы фиктивно передал их своей сестре Людмиле Стуковой. «Терней Золото» в результате геологической разведки обнаружило запасы золота и серебра более чем на 38,5 млрд рублей. В январе суд конфисковал у Сопчука активы на эту сумму.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:РозыскДепутатыГосдумаСледственный Комитет Рф
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