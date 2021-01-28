Депутат Сопчук обжалует конфискацию у него активов на 39 млрд

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук, у которого суд конфисковал активы на 38,5 млрд рублей, намерен обжаловать решение. Он заявил, что, будучи в статусе депутата, не нарушал закон при взаимоотношениях с ООО «Терней Золото».

По его словам, с 2011 года до октября 2016-го он принимал участие в хозяйственной деятельности предприятия «на полностью законных основаниях». Ему принадлежала доля в 23% в его уставном капитале. Депутат отметил, что и сейчас является кредитором компании «Терней Золото».

Сопчук считает конфискацию несправедливой, пишет РБК.