Депутат Сопчук обжалует конфискацию у него активов на 39 млрд

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук, у которого суд конфисковал активы на 38,5 млрд рублей, намерен обжаловать решение. Он заявил, что, будучи в статусе депутата, не нарушал закон при взаимоотношениях с ООО «Терней Золото».

По его словам, с 2011 года до октября 2016-го он принимал участие в хозяйственной деятельности предприятия «на полностью законных основаниях». Ему принадлежала доля в 23% в его уставном капитале. Депутат отметил, что и сейчас является кредитором компании «Терней Золото».

Сопчук считает конфискацию несправедливой, пишет РБК.

«Золотой» депутат. СМИ сообщили об изъятии 38 млрд у единоросса Сопчука

По словам члена партии «Единая Россия», среди участников предприятия есть его родственники, но это, по его словам, нельзя толковать как коррупционную составляющую. Депутат заявил, что в 2016 году, когда был избран в парламент, он «полностью прекратил свою коммерческую деятельность», передает news.ru.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Ura.ru сообщил, что Сергей Сопчук может быть лишен депутатских полномочий, если прокуратура установит факт уклонения от декларирования доходов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоррупцияГосдума
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