Депутат Сопчук обжалует конфискацию у него активов на 39 млрд
Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук, у которого суд конфисковал активы на 38,5 млрд рублей, намерен обжаловать решение. Он заявил, что, будучи в статусе депутата, не нарушал закон при взаимоотношениях с ООО «Терней Золото».
По его словам, с 2011 года до октября 2016-го он принимал участие в хозяйственной деятельности предприятия «на полностью законных основаниях». Ему принадлежала доля в 23% в его уставном капитале. Депутат отметил, что и сейчас является кредитором компании «Терней Золото».
Сопчук считает конфискацию несправедливой, пишет РБК.
По словам члена партии «Единая Россия», среди участников предприятия есть его родственники, но это, по его словам, нельзя толковать как коррупционную составляющую. Депутат заявил, что в 2016 году, когда был избран в парламент, он «полностью прекратил свою коммерческую деятельность», передает news.ru.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Ura.ru сообщил, что Сергей Сопчук может быть лишен депутатских полномочий, если прокуратура установит факт уклонения от декларирования доходов.
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