Экс-депутат Госдумы рассказал, кто объявил дефолт в 1998 году

По его словам, об этом ему рассказал сам Немцов, который уточнил, что за закрытыми дверям тогда совещались председатель правительства Сергей Кириенко, спецпредставитель президента по связям с международными финансовыми организациями Анатолий Чубайс и не занимавший тогда должностей в кабмине Егор Гайдар.

«В кабинете премьера при закрытых дверях совещались Кириенко, Гайдар и, по-моему, Чубайс. А Немцова, вице-премьера, даже не пригласили!» — указал экс-депутат.

Технический дефолт по облигациям правительство России и Центробанк страны объявили 17 августа 1998 года. Также они заявили о переходе к плавающему курсу рубля.

Ранее генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время 52 страны переживают дефолт или близки к нему, ещё десятки других рискуют присоединиться к ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».