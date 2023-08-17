Экс-депутат Госдумы рассказал, кто объявил дефолт в 1998 году

Экс-депутат Госдумы Валерий Язев заявил, что Борис Немцов, в 1997–1998 годах занимавший пост первого зампредседателя правительства РФ, не принимал участия в совещании, на котором было принято решение об объявлении дефолта 25 лет назад, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, об этом ему рассказал сам Немцов, который уточнил, что за закрытыми дверям тогда совещались председатель правительства Сергей Кириенко, спецпредставитель президента по связям с международными финансовыми организациями Анатолий Чубайс и не занимавший тогда должностей в кабмине Егор Гайдар.

«В кабинете премьера при закрытых дверях совещались Кириенко, Гайдар и, по-моему, Чубайс. А Немцова, вице-премьера, даже не пригласили!» — указал экс-депутат.

Технический дефолт по облигациям правительство России и Центробанк страны объявили 17 августа 1998 года. Также они заявили о переходе к плавающему курсу рубля.

Ранее генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время 52 страны переживают дефолт или близки к нему, ещё десятки других рискуют присоединиться к ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Анатолий ЧубайсСергей КириенкоБорис НемцовДефолтРоссия

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