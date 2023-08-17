Экс-депутат Госдумы рассказал, кто объявил дефолт в 1998 году
Экс-депутат Госдумы Валерий Язев заявил, что Борис Немцов, в 1997–1998 годах занимавший пост первого зампредседателя правительства РФ, не принимал участия в совещании, на котором было принято решение об объявлении дефолта 25 лет назад, сообщает NEWS.ru.
По его словам, об этом ему рассказал сам Немцов, который уточнил, что за закрытыми дверям тогда совещались председатель правительства Сергей Кириенко, спецпредставитель президента по связям с международными финансовыми организациями Анатолий Чубайс и не занимавший тогда должностей в кабмине Егор Гайдар.
«В кабинете премьера при закрытых дверях совещались Кириенко, Гайдар и, по-моему, Чубайс. А Немцова, вице-премьера, даже не пригласили!» — указал экс-депутат.
Технический дефолт по облигациям правительство России и Центробанк страны объявили 17 августа 1998 года. Также они заявили о переходе к плавающему курсу рубля.
Ранее генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время 52 страны переживают дефолт или близки к нему, ещё десятки других рискуют присоединиться к ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru