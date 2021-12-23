Путин ответил на вопрос об убийствах Немцова и Политковской

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на переданный от Дмитрия Муратова вопрос о заказчиках убийств Бориса Немцова и Анны Политковской.

«Я все делал для того, что раскрыть эти преступления. За завершенные преступления люди сидят в тюрьме, есть мнение, что заказчики спрятались, но органам следствия это пока не известно. Некоторые виновные в этих преступлениях в ходе задержания погибли. Я считаю, что сведение счетов не просо недопустимо, оно идет только во вред нашей стране. Абсолютно убежден, что если речь идет о каких-то мотивах политического характера, это может сложиться только в голове у тех, кто не понимает, что делает», - ответил президент.

Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов.

