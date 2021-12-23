Путин ответил на вопрос об убийствах Немцова и Политковской
Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на переданный от Дмитрия Муратова вопрос о заказчиках убийств Бориса Немцова и Анны Политковской.
«Я все делал для того, что раскрыть эти преступления. За завершенные преступления люди сидят в тюрьме, есть мнение, что заказчики спрятались, но органам следствия это пока не известно. Некоторые виновные в этих преступлениях в ходе задержания погибли. Я считаю, что сведение счетов не просо недопустимо, оно идет только во вред нашей стране. Абсолютно убежден, что если речь идет о каких-то мотивах политического характера, это может сложиться только в голове у тех, кто не понимает, что делает», - ответил президент.
Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- Мужчина напал с ножом на врача и полицейских в Красноярске
- Под влиянием «нациков»: Путин объяснил, почему нет диалога с Зеленским
- Беременных женщин запретили лечить препаратом против коронавируса «Мир-19»
- Цены на газ в Европе обрушились до $1600
- Песков призвал сменить маски после вопроса Собчак Путину о пытках
- Путин ответил на вопрос об убийствах Немцова и Политковской
- СМИ: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35
- Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в тюрьмах
- Путин рассказал «куда девать мусор»
- Путин: Интеграция в «Союзном государстве» ниже, чем в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru