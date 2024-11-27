Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко признан виновным в тройном убийстве на Кипре
Присяжные Приморского районного суда Санкт-Петербурга признали экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко виновным в убийстве трех человек на Кипре в 2004 году. Вердикт был вынесен единогласно. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Глущенко обвиняется в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Убийства были совершены на Кипре после того, как Глущенко, по версии следствия, стал угрожать Шевченко требованием выплатить ему $10 млн. Данное преступление стало следствием конфликта на фоне угроз и вымогательства, которое Глущенко пытался организовать в 2002 году.
Глущенко был задержан в 2009 году, а обвинение было предъявлено в 2021 году. В ходе расследования также было установлено, что он занимался вымогательством и шантажом.
Кроме того, Глущенко был осужден за убийство правозащитницы Галины Старовойтовой в 1998 году и приговорен к 17 годам лишения свободы в 2015 году, передает «Радиоточка НСН».
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