Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко признан виновным в тройном убийстве на Кипре

Присяжные Приморского районного суда Санкт-Петербурга признали экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко виновным в убийстве трех человек на Кипре в 2004 году. Вердикт был вынесен единогласно. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Глущенко обвиняется в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Убийства были совершены на Кипре после того, как Глущенко, по версии следствия, стал угрожать Шевченко требованием выплатить ему $10 млн. Данное преступление стало следствием конфликта на фоне угроз и вымогательства, которое Глущенко пытался организовать в 2002 году.