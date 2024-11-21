Подозреваемых в убийстве топ-менеджера задержали в Кемерове

Тело Пермякова было обнаружено 18 ноября 2024 года на дороге «Кемерово-Новосибирск». У мужчины были травмы, свидетельствующие о криминальном характере смерти. Рядом на обочине, предположительно, стояла его машина.

По данным местных Telegram-каналов, расправу над бизнесменом мог организовать бывший муж его нынешней жены.

Ранее Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для топ-менеджеров ПАО «Ростелеком» и ООО «Комплаинс Софт», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

