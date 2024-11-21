Подозреваемых в убийстве топ-менеджера задержали в Кемерове

Двоих подозреваемых в убийстве 43-летнего экс-директора «Лискимонтажконструкция» Максима Пермякова отправили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

Двух жителей города Лиски Воронежской области обнаружили на съемной квартире. Также правоохранители при обыске нашли в их автомобилях улики.

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Тело Пермякова было обнаружено 18 ноября 2024 года на дороге «Кемерово-Новосибирск». У мужчины были травмы, свидетельствующие о криминальном характере смерти. Рядом на обочине, предположительно, стояла его машина.

По данным местных Telegram-каналов, расправу над бизнесменом мог организовать бывший муж его нынешней жены.

Ранее Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для топ-менеджеров ПАО «Ростелеком» и ООО «Комплаинс Софт», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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