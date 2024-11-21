Подозреваемых в убийстве топ-менеджера задержали в Кемерове
Двоих подозреваемых в убийстве 43-летнего экс-директора «Лискимонтажконструкция» Максима Пермякова отправили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.
Двух жителей города Лиски Воронежской области обнаружили на съемной квартире. Также правоохранители при обыске нашли в их автомобилях улики.
Тело Пермякова было обнаружено 18 ноября 2024 года на дороге «Кемерово-Новосибирск». У мужчины были травмы, свидетельствующие о криминальном характере смерти. Рядом на обочине, предположительно, стояла его машина.
По данным местных Telegram-каналов, расправу над бизнесменом мог организовать бывший муж его нынешней жены.
Ранее Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для топ-менеджеров ПАО «Ростелеком» и ООО «Комплаинс Софт», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия разворачивает новую систему ПВО на северо-востоке у границы с Украиной
- В Китае геологи нашли запасы золота на $82,8 млрд
- Такер Карлсон назвал США фашистским государством
- Комитет Госдумы одобрил закрепление термина «студенческая семья» в законодательстве
- Актер Кевин Сорбо: У власти в США скоро не останется тех, кто желает войны с РФ
- Российская армия освободила населенный пункт Дальнее в ДНР
- В Сестрорецке неизвестные сожгли шалаш Ленина
- Путин рассказал о росте налоговых поступлений в бюджет на 20% в 2024 году
- Алиханов: Первые полеты полностью импортозамещенного МС-21 начнутся в апреле
- Подозреваемых в убийстве топ-менеджера задержали в Кемерове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru