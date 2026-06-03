В Тамбовской области из-за атаки БПЛА повреждены дом и школа искусств

Беспилотники ВСУ в ночь на 3 июня атаковали Мичуринск Тамбовской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.

Из-за падения дронов были повреждены многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, как уточнил Первышов, в зданиях выбило стекла. Кроме того, получили повреждения хозяйственные постройки промышленного предприятия.

«На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем», - написал губернатор на платформе «Макс».

Как отметил Первышов, никто не пострадал.

Накануне в Брянске БПЛА рухнул на парковку торгового центра, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.

