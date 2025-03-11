Экс-депутат Алексей Горинов попал в список террористов и экстремистов

Как сообщает пресс-служба ведомства, всего в перечень были добавлены 53 человека, в том числе украинский музыкант Игорь Левченко.

Попадание в данный список Росфинмониторинга предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, включив в него сразу 174 организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

