Экс-чиновников ДНР отправили под домашний арест по делу о растрате

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест бывших заместителей председателя правительства Донецкой народной республики, Дениса Петкуна и Дениса Цуканова, подозреваемых в присвоении или растрате в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении экс-чиновников ведет Следственный комитет. Максимальное наказание по обвинению составляет до 10 лет лишения свободы.

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Петкун был назначен руководителем аппарата правительства ДНР в мае 2023 года, но уже в июне был освобожден от своих обязанностей.

Цуканов занимал эту должность до назначения Петкуна и позже стал зампредом правительства Омской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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