Экс-чиновников ДНР отправили под домашний арест по делу о растрате

Петкун был назначен руководителем аппарата правительства ДНР в мае 2023 года, но уже в июне был освобожден от своих обязанностей.

Цуканов занимал эту должность до назначения Петкуна и позже стал зампредом правительства Омской области, передает «Радиоточка НСН».

