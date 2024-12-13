Экс-чиновников ДНР отправили под домашний арест по делу о растрате
Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест бывших заместителей председателя правительства Донецкой народной республики, Дениса Петкуна и Дениса Цуканова, подозреваемых в присвоении или растрате в особо крупном размере.
Уголовное дело в отношении экс-чиновников ведет Следственный комитет. Максимальное наказание по обвинению составляет до 10 лет лишения свободы.
Петкун был назначен руководителем аппарата правительства ДНР в мае 2023 года, но уже в июне был освобожден от своих обязанностей.
Цуканов занимал эту должность до назначения Петкуна и позже стал зампредом правительства Омской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru