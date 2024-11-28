Басманный суд продлил арест гендиректора «Пикет» по делу о бронежилетах

Басманный суд Москвы продлил арест генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны. В заявлении суда указано, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей было удовлетворено.

Есипову инкриминируются крупное мошенничество и дача взятки в особо крупном размере. Помимо этого, суд принял решение продлить арест начальнику службы безопасности компании Михаилу Кальченко и финансовому директору Виктории Антоновой до 3 марта 2025 года.

Фигурантам дела о бронежилетах добавили статью о даче взятки

По данным следствия, сотрудники «Пикет» поставили более 20 тыс. бронежилетов, не соответствующих требованиям контракта с Минобороны, похитив средства, выделенные на поставку средств защиты.

В деле также появились новые фигуранты, которым предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:МошенничествоАрестСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры