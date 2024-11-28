Басманный суд продлил арест гендиректора «Пикет» по делу о бронежилетах

Басманный суд Москвы продлил арест генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны. В заявлении суда указано, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей было удовлетворено.

Есипову инкриминируются крупное мошенничество и дача взятки в особо крупном размере. Помимо этого, суд принял решение продлить арест начальнику службы безопасности компании Михаилу Кальченко и финансовому директору Виктории Антоновой до 3 марта 2025 года.