Басманный суд продлил арест гендиректора «Пикет» по делу о бронежилетах
Басманный суд Москвы продлил арест генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны. В заявлении суда указано, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей было удовлетворено.
Есипову инкриминируются крупное мошенничество и дача взятки в особо крупном размере. Помимо этого, суд принял решение продлить арест начальнику службы безопасности компании Михаилу Кальченко и финансовому директору Виктории Антоновой до 3 марта 2025 года.
По данным следствия, сотрудники «Пикет» поставили более 20 тыс. бронежилетов, не соответствующих требованиям контракта с Минобороны, похитив средства, выделенные на поставку средств защиты.
В деле также появились новые фигуранты, которым предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко, передает «Радиоточка НСН».
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