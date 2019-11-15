Экс-чиновник Минкультуры просит политубежища в Австрии после задержания

Бывший директор департамента министерства культуры России Борис Мазо попросил политического убежища в Австрии, где был задержан 7 ноября по запросу Испании. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Владислав Мусияка. Экс-чиновник настаивает, что стал фигурантом уголовного дела по политическим мотивам.

Ранее испанские следователи сняли гриф «секретно» с уголовного дела об отмывании денег в отношении Мазо и его семьи. Его бывшая жена и сын, также граждане РФ, были задержаны в Испании, однако после допроса отпущены. Их подозревают в отмывании денег, в частности в приобретении недвижимости на 4 миллиона евро.

Между тем, Земельный суд Вены по уголовным делам отклонил просьбу австрийской прокуратуры об аресте россиянина. Судебная инстанция посчитала недостаточными и неубедительными доказательства причастности Мазо к отмыванию похищенных средств.

Как пишет «Свободная пресса», бывшего чиновника отпустили из-под стражи под залог в 25 тысяч евро и запретили уезжать из Вены.