Экс-чиновник Минкультуры просит политубежища в Австрии после задержания
Бывший директор департамента министерства культуры России Борис Мазо попросил политического убежища в Австрии, где был задержан 7 ноября по запросу Испании. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Владислав Мусияка. Экс-чиновник настаивает, что стал фигурантом уголовного дела по политическим мотивам.
Ранее испанские следователи сняли гриф «секретно» с уголовного дела об отмывании денег в отношении Мазо и его семьи. Его бывшая жена и сын, также граждане РФ, были задержаны в Испании, однако после допроса отпущены. Их подозревают в отмывании денег, в частности в приобретении недвижимости на 4 миллиона евро.
Между тем, Земельный суд Вены по уголовным делам отклонил просьбу австрийской прокуратуры об аресте россиянина. Судебная инстанция посчитала недостаточными и неубедительными доказательства причастности Мазо к отмыванию похищенных средств.
Как пишет «Свободная пресса», бывшего чиновника отпустили из-под стражи под залог в 25 тысяч евро и запретили уезжать из Вены.
В России Мазо проходит по уголовному делу о махинациях в Минкультуры при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.
По этому делу бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве.
Ранее Пирумов и Мазо проходили обвиняемыми по так называемому «делу реставраторов». В октябре 2017 года экс-чиновников приговорили к полутора годам колонии, однако освободили в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и самого процесса.
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